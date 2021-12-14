Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Медики рассказали о состоянии напавшего на гимназию в Серпухове

ТАСС: устроивший взрыв в гимназии серпуховского монастыря находится в тяжелом состоянии

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Устроивший взрыв в гимназии при монастыре в Серпухове 18-летний выпускник учебного заведения Владислав Струженков остается в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. В результате взрыва он получил множественные ранения, в том числе травматическую ампутацию ноги.

Ранее сообщалось о задержании друга напавшего на монастырь Струженкова. Молодой человек рассказал на допросе у следователя, что у них с Владиславом было свое тайное место — шалаш в лесу. Там они собрали взрывное устройство.

В 08:30 13 декабря 18-летний Владислав Струженков устроил взрыв в монастырской гимназии в Серпухове. Он пришел к зданию, в котором проходил обучение, и подорвал самодельное взрывное устройство. В результате юноша сам получил тяжелые ранения. Всего пострадали 13 человек, однако их жизням ничего не угрожает.

По версии следствия, произошедшее не было терактом или покушением на убийство.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
В Кремле сочли неприемлемым проект резолюции по климату в ООН
Выявлены главные особенности поведения россиян в пандемию COVID-19
Российских школьников начнут учить казахскому языку
В Кремле рассказали о процессе регистрации «Спутник V» в ВОЗ
Раскрыта загадка мощного взрыва во Вселенной
Королева Испании вышла в свет в старом полупрозрачном платье
Подводный охотник отбился от огромной тупорылой акулы
Евросоюз назвал срок отказа от длинных газовых контрактов с Россией
Названа вакансия с зарплатой в полмиллиона рублей
Укравшая 23 миллиона рублей кассир из Ачинска сдалась полиции по просьбе матери
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter