Друг напавшего на монастырь в Серпухове дал показания следователям

Следствие получило показания от предполагаемого сообщника Владислава Струженкова, напавшего на монастырскую школу в Серпухове. Об этом сообщает издание Baza.

Задержанный друг Струженкова по имени Никита рассказал на допросе у следователя, что у них с Владиславом было свое тайное место — шалаш в лесу. Там они проводили много времени и собрали взрывное устройство. Молодой человек показал это место силовикам.

Никита также по просьбе друга одолжил ему кое-какую одежду. О произошедшем нападении на православную гимназию он узнал из новостей и сильно переживал за товарища, узнав, что он мог погибнуть.

Никиту характеризуют тихим и замкнутым. Он учится на третьем курсе в серпуховском колледже.

В 08:30 13 декабря 18-летний Владислав Струженков совершил нападение на монастырскую гимназию в Серпухове. Он пришел к зданию, в котором проходил обучение, и подорвал самодельное взрывное устройство. В результате напавший получил тяжелые ранения. Всего пострадали 13 человек, их жизням ничего не угрожает.

По версии следствия, произошедшее не было терактом или покушением на убийство. Струженков в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.