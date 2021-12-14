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Задержан друг напавшего на православную школу в Серпухове

Baza: следователи забрали на допрос друга Струженкова, напавшего на гимназию в Серпухове

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Близкого друга Владислава Струженкова, напавшего на православную школу в Серпухове, увезли на допрос для проверки версии о сообщнике. Об этом сообщает издание Baza.

Следователи задержали молодого человека по имени Никита вечером 13 декабря. Он учится на третьем курсе в серпуховском колледже. Пока неизвестен его правовой статус по делу.

Знакомые рассказали, что задержанный был близким другом Струженкова и всегда его поддерживал. Никита часто приходил в гости к Владиславу, пока он жил с отцом.

13 декабря в 8:30 утра 18-летний Владислав Струженков совершил нападение на монастырскую гимназию в Серпухове. Он пришел к зданию, в котором проходил обучение, и подорвал СВУ. В результате напавший получил тяжелые ранения. Всего пострадали 13 человек, их жизням ничего не угрожает.

По версии следствия, произошедшее не было терактом или покушением на убийство. Струженков в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

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Любовь Ширижик
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