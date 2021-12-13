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Стало известно о состоянии напавшего на православную гимназию в Серпухове

Напавшего на гимназию серпуховского монастыря 18-летнего россиянина подключили к ИВЛ

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

18-летний Владислав Струженков, совершивший нападение на монастырскую школу в Серпухове, в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации 112, у Струженкова сильно повреждены обе ноги. Они травмированы гвоздями и болтами, которыми было начинено его самодельное взрывное устройство.

Нападение произошло в 8:30 утра, когда молодой человек пришел к зданию православной гимназии, в которой проходил обучение и подорвал СВУ. В результате он получил тяжелые ранения. Всего пострадали 13 человек, их жизни ничего не угрожает.

По версии следствия, произошедшее не было терактом или покушением на убийство.

Также, ранее появилась информация о том, что Струженков тяжело болел. У него был диагностирован рак, а также проблемы с психикой.

Губернатор Московской Области Андрей Воробьев заявил, что власти региона должны сделать все, чтобы обеспечить безопасность школ и других социальных объектов.

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Роман Кирьянов
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