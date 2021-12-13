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Власти Подмосковья отреагировали на нападение на школу в Серпухове

Губернатор Подмосковья Воробьев: власти должны максимально защитить школы и соцобъекты
Андрей Воробьев

Андрей Воробьев. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что после нападения на монастырскую гимназию в Серпухове власти региона должны сделать все, чтобы обеспечить максимальную защиту школ и социальных объектов. Его слова передает телеканал «360».

Он не уточнил, какие именно меры будут приняты региональными властями.

Губернатор добавил, что в результате инцидента пострадали десять учеников гимназии, семи из них потребовалась госпитализация. В данный момент их жизням ничего не угрожает. «Слава Богу, он не попал внутрь гимназии, но те, кто находился рядом, пострадали», — отреагировал Воробьев на происшествие.

Взрыв около православной гимназии в Серпухове произошел примерно в 8:30 утра. По версии следствия, 18-летний Владислав Струженков, ранее учившийся в гимназии, пытался «совершить самоубийство общеопасным способом». В результате ему оторвало ногу, сейчас он находится в реанимации.

Тренер Сурженкова сообщил, что юноша болел раком и страдал психическими заболеваниями.

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Роман Кирьянов
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