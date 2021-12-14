Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Раскрыт состав взорванной в православной школе Серпухова бомбы

Струженков, напавший на школу в Серпухове, собрал взрывное устройство из подручных средств
Начало событий в новости Друг напавшего на монастырь в Серпухове дал показания следователям

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

18-летний Владислав Струженков для нападения на православную школу в Серпухове собрал взрывное устройство из подручных средств. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Эксперты раскрыли состав самодельной бомбы, которую молодой человек привел в действие на территории монастырской школы, и выяснили, что ее компоненты находятся в открытом доступе и продаются в хозяйственном магазине.

Ранее 14 декабря сообщалось, что следствие получило показания от предполагаемого сообщника Струженкова — его друга Никиты. Он рассказал на допросе у следователя, что у них с Владиславом было свое тайное место — шалаш в лесу. Там они проводили много времени и собрали взрывное устройство. Молодой человек показал это место силовикам.

Никиту характеризуют тихим и замкнутым. Он учится на третьем курсе в серпуховском колледже.

В 08:30 13 декабря 18-летний Владислав Струженков совершил нападение на монастырскую гимназию в Серпухове. Он пришел к зданию, в котором проходил обучение, и подорвал самодельное взрывное устройство. В результате напавший получил тяжелые ранения. Всего пострадали 13 человек, их жизням ничего не угрожает.

По версии следствия, произошедшее не было терактом или покушением на убийство. Струженков в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Кремле сочли неприемлемым проект резолюции по климату в ООН
Выявлены главные особенности поведения россиян в пандемию COVID-19
Российских школьников начнут учить казахскому языку
В Кремле рассказали о процессе регистрации «Спутник V» в ВОЗ
Раскрыта загадка мощного взрыва во Вселенной
Королева Испании вышла в свет в старом полупрозрачном платье
Подводный охотник отбился от огромной тупорылой акулы
Евросоюз назвал срок отказа от длинных газовых контрактов с Россией
Названа вакансия с зарплатой в полмиллиона рублей
Укравшая 23 миллиона рублей кассир из Ачинска сдалась полиции по просьбе матери
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter