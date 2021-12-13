Раскрыта личность устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре

Взрыв в Серпуховском женском монастыре устроил 18-летний Владислав Струженков, личность нападавшего раскрыло издание Baza в своем Telegram-канале.

В настоящее время молодой человек находится без сознания. После взрыва 18-летнему россиянину оторвало ногу.

О происшествии в православной гимназии при Серпуховском женском монастыре стало известно утром в понедельник, 13 декабря. По сведениям источника в правоохранительных органах, ранения получили семь человек и сам нападавший.