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Раскрыта личность устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре

Baza: взрыв в Серпуховском женском монастыре устроил 18-летний Владислав Струженков

Фото: телеграм-канал «Baza»

Взрыв в Серпуховском женском монастыре устроил 18-летний Владислав Струженков, личность нападавшего раскрыло издание Baza в своем Telegram-канале.

В настоящее время молодой человек находится без сознания. После взрыва 18-летнему россиянину оторвало ногу.

О происшествии в православной гимназии при Серпуховском женском монастыре стало известно утром в понедельник, 13 декабря. По сведениям источника в правоохранительных органах, ранения получили семь человек и сам нападавший.

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Анна Щербакова
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