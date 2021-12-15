Криминального авторитета Сутулого задержали сразу после освобождения в Москве

Сразу после освобождения от наказания за отбытием срока криминального авторитета Ахмеда Сутулого задержали по другому уголовному делу. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает МК.

По данным издания, Гагаринский районный суд приговорил Дулата Йоуло, известного в криминальном мире как Ахмед Сутулый, к двум годами десяти месяцам колонии общего режима за хранение наркотиков — в августе 2018 года его задержали с героином. И хотя суд тут же освободил от наказания Ахмеда за отбытием срока, оказаться на свободе Сутулый не смог, так как в Мособлсуде рассматривается другое дело в отношении него.

Сутулый до 2016 года был Ахмедом Евлоевым, он сменил паспортные данные в возрасте 43 лет. В 2017 его задержали с пакетиком спайса. Сутулый сперва сидел в изоляторе, потом его выпустили после истечения предельного срока содержания под стражей и он тут же рассказал СМИ, что наркотики подбросили — на пакетике не было его отпечатков пальцев, а в протоколе было указано, что пакетик находился в кармане его брюк, в то время как на нем были брюки без карманов.

Но уже через несколько месяцев Дулат попался с пакетиком героина. Ситуация повторилась, Сутулый снова обвинил полицию в фальсификации улик. Позже возникло еще одно уголовное дело по сравнительно свежей статье УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Срок лишения свободы по ней — до 15 лет. Сейчас Сутулого будут судить именно по этому делу.

Сутулый — один из самых колоритных авторитетов криминального мира России. В 2014 году он снялся в музыкальной комедии Валерия Тодоровского «Веселые ребята». В криминальной среде есть мнение, что он причастен к убийству легенды криминального мира Аслана Усояна, более известного как Дед Хасан.