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Силовые структуры

Бывший боец Росгвардии зарезал двух человек

В Балашихе бывший солдат-срочник Росгвардии задержан за двойное убийство

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В подмосковной Балашихе задержан 20-летний бывший боец Росгвардии, которого заподозрили в двойном убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Уроженец Ингушетии проходил службу в отдельной дивизии оперативного назначения Росгвардии. По словам собеседника «Ленты.ру», он уволился в ноябре 2021 года, однако домой не уехал.

14 декабря он распивал спиртные напитки в компании двух безработных россиян — 58-летнего хозяина квартиры и его 65-летнего соседа. В ходе вечера мужчины поссорились, и бывший солдат-срочник зарезал оппонентов.

Молодого человека задержал офицер Росгвардии. Он проходил мимо дома вместе с женой и услышал крики, которые раздавались из квартиры на первом этаже. Злоумышленника схватили, когда он выбегал из подъезда дома.

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Мария Рубникович
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