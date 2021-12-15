Назван лучший туристический сувенир России

Шартан «Чувашский» от Ядринского мясокомбината занял первое место в своей номинации на VII Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Об этом сообщает портал «Мой город».

Отмечается, что итоге конкурса проводились в Саранске. Национальное чувашское блюдо прошло в финал после победы на окружном этапе, который состоялся в середине октября в Перми. Шартан участвовал в номинации «Гастрономический сувенир» в ценовой категории «Высокая» (от 500 до 3000 рублей).

Всего в финале было представлено более 400 сувениров в 11 номинациях — этнографический сувенир, гастрономический, сувенир города, региона, события, туристического маршрута, музея, игрушка-сувенир, идея для сувенира и линейка сувениров. В конкурсе участвовали 45 регионов страны.

Шартан изготавливают на Ядринском мясокомбинате с 2013 года. Это национальное мясное блюдо из охлажденной свинины и говядины с натуральными специями.