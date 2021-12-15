Диетолог раскрыл опасность чая для костей

Чай является напитком, который «трудно передозировать», но при слишком больших объемах он может вызвать проблемы со здоровьем, заявил диетолог Михаил Гинзбург, пишет «Ридус».

По словам эксперта, оптимально выпивать около четырех чашек чая в день. «Считается, что теин, содержащийся в чае, при избыточном потреблении может способствовать потере кальция костями, что грозит остеопорозом», — раскрыл опасности он. Этот риск возникает у тех, кто страдает чрезмерной любовью к чаю и пьет более десяти чашек ежедневно. В этом напитке есть дубильные вещества, которые могут препятствовать усвоению железа, что может привести к его нехватке в организме.

Гинзбург посоветовал не злоупотреблять чаем, если есть проблемы с этими микроэлементами в организме. Диетолог также уточнил, что спустя пару часов после чаепития можно принимать биодобавки с этими минералами.

Большой объем выпитого чая опасен и для людей с высоким давлением: они могут почувствовать недомогание.

Ранее ученые Высшей технической школы в Цюрихе пришли к выводу, что катехины, содержащиеся в зеленом чае, не подавляют окислительный стресс в клетках, а, наоборот, провоцируют его.