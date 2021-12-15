Пара россиян продала все имущество ради помощи больным тиграм

Новосибирцы Дмитрий Ким и Яна Олейник продали все имущество и работают теперь без выходных и отпусков ради помощи больным тиграм, которые стали не нужны хозяевам. Об этом пишет mk.ru.

Ким и Олейник познакомились в цирке. Ким — акробат, Олейник — ветеринар. Они мечтали путешествовать и присоединились в передвижному цирку. В 2015 году, во время гастролей по Северному Кавказу, семейная пара обнаружила, что там «очень много людей, которые содержат хищников просто потому, что им так хочется, но зачастую понятия не имеют, что нужно животному, как его правильно содержать, лечить». В Дагестане они забрали к себе первых больных тигрят.

К Олейник обратились местные жители. Они попросили вылечить хищников. «Когда я их увидела, у меня случился шок. Им было дней десять от роду. Полностью облысевшие, худые. Вместо носов — кровавые дыры: они голодали и постоянно тыкались мордочками в решетки перевозки, в которой их держали. У них было обезвоживание, диарея, нехватка белка. Один уже совсем умирал», — рассказала Олейник. В итоге Олейник и Ким купили тигрят. Один из них не выжил. Выжившего назвали Астоном.

Со временем Олейник и Ким приютили еще трех тигров Хонду, Ройса и Инфинити. Сейчас они содержат девять тигров и леопарда. Подкорм хищников семейной паре обходится примерно по 150 тысяч рублей в месяц. Со временем они планируют открыть приют.

«Мы не планируем брать туда здоровых хищников — только тех, у кого шансов на жизнь нет в принципе: крупных кошек с инвалидностью, старых, не экспозиционных», — рассказала Олейник.