В московских аэропортах отменили и задержали десятки рейсов

Более 20 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах из-за неблагоприятных погодных условий. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

По информации на 12:50 мск, в аэропорту Внуково задержано четыре рейса и отменено два вылета, в Шереметьево задержано восемь рейсов, отменен еще один, а в Домодедово задержаны восемь рейсов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на европейскую территорию России надвигаются 40-градусные морозы. «Не исключено, что в Великом Новгороде, Твери и Москве столбики термометров могут приблизиться к минус 30», — заявил эксперт.