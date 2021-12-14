Россиян предупредили об аномальных морозах в декабре

На европейскую территорию России надвигаются 40-градусные морозы. Об этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил в своем аккаунте в Facebook и предупредил, что аномальное похолодание случится в середине декабря.

По словам главы центра «Метео», уже в эти выходные в Архангельске установится температура до минус 30. «Вслед за ныряющим циклоном холода устремятся на юг. До минус 25 уже во вторник может похолодать в Петербурге. Не исключено, что в Великом Новгороде, Твери и Москве столбики термометров могут приблизиться к минус 30», — отметил Шувалов.

По мнению синоптика, аномальные морозы на следующей неделе охватят и юг России. Так, до минус 20 температура опустится в Ростове-на-Дону.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москву и Подмосковье придут январские морозы. Синоптик пояснил, что холодный атмосферный фронт уже принес в Москву и область до десяти процентов месячной нормы осадков.