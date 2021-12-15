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В двух городах Чувашии решили создать уникальный туристический код

В Цивильске и Мариинском Посаде появятся смотровые площадки и уличная навигация

Фото: Shutterstock

В двух городах Чувашской Республики решили создать уникальный туристический код для комфортных условий приема гостей. Об этом сообщают «Вести Чувашия».

Так, в Цивильске и Мариинском Посаде могут появиться цифровые информационные платформы, уличная навигация, доступная среда для инвалидов, благоустроенные фотозоны и смотровые площадки.

«Мы можем прикоснуться к возможностям, которые нам открывает национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Очень хочется, чтобы города Чувашии были поддержаны в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов туристического кода», — рассказал заместитель председателя кабинета министров Чувашии Дмитрий Краснов.

В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов туристического кода планируется поддержать 10 населенных пунктов. На развитие инфраструктуры выделено около 1,5 миллиарда рублей.

Ранее в ноябре в честь Дня Чувашской вышивки 30 мастериц вышили карту региона в миллион стежков. Полотно весит около 10 килограммов. Каждый из 21 фрагмента уникален своим орнаментом и отражает образ муниципалитетов республики.

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Мария Гейн
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