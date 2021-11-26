Мастерицы из Чувашии вышили карту региона в миллион стежков

В честь Дня Чувашской вышивки 30 мастериц вышили карту региона в миллион стежков. Об этом сообщает «Вести Чувашия».
Полотно весит около 10 килограммов. Каждый из 21 фрагмента уникален своим орнаментом и отражает образ муниципалитетов республики.
Отмечается, что День Чувашской вышивки отмечается второй год. Дата выбрана не случайно — 26 ноября родилась знаменитая чувашская вышивальщица Наталия Егорова.
В 1960-годы женщина занималась сохранением народных орнаментов. На основе объектов из музейных фондов она создавала современную национальную одежду.
Ранее в октябре в Национальном музее Республики Башкортостан состоялось открытие выставки «Ковров причудливый орнамент». Посетителям представили классические произведения коврового искусства из коллекции музея. В рамках проекта планируется проведение музейно-образовательной интерактивной программы для детей и мастер-классов по созданию сувениров и маленьких ковров на дощечках.