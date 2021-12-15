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В ДТП с грузовиком на российской трассе погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика на трассе М-7 «Волга» в Татарстане

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика на трассе М-7 «Волга» около населенного пункта Поисево в Татарстане, детей среди них нет, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, на дороге столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. На месте аварии работают экстренные службы.

Полиция начала устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Республике Калмыкия на трассе АстраханьСтаврополь в ДТП погибли семь человек, включая ребенка. По данным МВД России, на дороге произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai и Toyota.

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Анна Щербакова
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