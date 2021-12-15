В ДТП с грузовиком на российской трассе погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика на трассе М-7 «Волга» около населенного пункта Поисево в Татарстане, детей среди них нет, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, на дороге столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. На месте аварии работают экстренные службы.

Полиция начала устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Республике Калмыкия на трассе Астрахань — Ставрополь в ДТП погибли семь человек, включая ребенка. По данным МВД России, на дороге произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai и Toyota.