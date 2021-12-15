Украине отвели трое суток в войне с Россией

Российские войска в случае начала войны с Украиной выйдут к Днепру в течение трех-четырех дней. Об этом заявили бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своей статье для журнала The National Interest.

По словам авторов статьи, на тысячекилометровом участке по дуге с севера на юг российская сторона может выставить сухопутные войска численностью до 200 тысяч человек. «Наземные маневренные силы будут действовать совместно с плотно организованными элементами разведки, связанными с мощными ударными формированиями», — говорится в статье.

Биби и Макгрегор добавили, что «общая сила» может насчитывать до ста батарей реактивной артиллерии, в том числе такие системы как БМ-30 «Смерч». Отмечается, что при этом украинские аэродромы, штабы и материально-техническая инфраструктура могут атаковать ракетные комплексы «Искандер». Также в воздухе российские военные используют беспилотники, обычные самолеты и новые барражирующие боеприпасы, считают авторы материала.

В статье уточняется, что защищать российские ударные и маневренные соединения от воздушных и ракетных атак Украины будет интегрированная противовоздушная оборона из систем С-400 и С-500. Биби и Макгрегор заявили, что по этой причине авиация Украины или НАТО окажется крайне уязвима для обнаружения и уничтожения.

Авторы статьи отметили, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не рассматривает возможность прямого военного вмешательства в случае «вторжения» на Украину. В результате способность армии Украины противостоять российской стороне "весьма сомнительна", пишут Биби и Макгрегор. «В этих условиях вполне разумно предположить, что российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72-96 часов», — отметили они.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США допускают возможность дополнительного размещения войск на восточном фланге НАТО в случае вторжения России на Украину. Она напомнила, что в 2014 году многие партнеры по НАТО были готовы увеличить присутствие в регионе и разместить дополнительные войска на ротационной основе. По словам Псаки, Вашингтон рассматривает данные меры на случай российского «вторжения на Украину», но предпочел бы урегулировать разногласия дипломатическим путем.

