Глава Ленобласти посетил строительство комплекса по переработке газа в Усть-Луге

«Крупнейшая стройка в России ведется по графику», — так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал на площадке, где идет строительство комплекса по переработке этансодержащего газа в поселке Усть-Луга.

Визит начался с посещения здания бывшего детского сада в поселке Усть-Луга, предлагаемого под размещение отделения полиции. По решению губернатора, финансирование ремонта здания и его переоборудование возьмут на себя областной и районные бюджеты, а проживание сотрудникам правопорядка на время подбора жилья обеспечат на базе стройгородков.

Также глава региона осмотрел построенные парковки для большегрузов и существующие съезды к региональным дорогам.

На совещании с руководителями компаний-инвесторов Александр Дрозденко отметил заметный прогресс в совместном решении организационных вопросов.

«Сегодня совместно органами власти и подрядчиками мы существенно продвинулись в решении вопросов организации стройки. Появились съезды, есть установки для мойки колес, ведется строительство городков для работников, где предусмотрены медпункты, столовые. Да, еще не все работы выполнены, но мы разработали дорожную карту, по которой должны завершить все проблемные вопросы до конца первого квартала следующего года», —прокомментировал итоги поездки Александр Дрозденко.

Как рассказал Константин Махов, генеральный директор компании «РусГазДобыча», на строительстве комплекса жесткая дисциплина, но есть человеческий фактор и много участников строительства. «Поэтому мы открываем горячую линию и предлагаем жителям района сообщать обо всех нарушениях. В основном это касается водителей грузовиков на дорогах общего пользования. Мы оперативно определим, имеют ли нарушители отношение к строительству комплекса. Каждое обращение будет отработано ― это поможет нам оперативно реагировать и поддерживать порядок на дорогах и обочинах», ― отметил он.

Комплекс по переработке этансодержащего газа создается совместно «РусГазДобычей» и «Газпромом». В составе Комплекса ― газоперерабатывающий комплекс и газохимический комплекс.

«Газоперерабатывающий завод станет крупнейшим в России. Он будет перерабатывать порядка 45 млрд кубических метров газа. Это будет второй по переработке комплекс в мире. И на самом деле интеграция сложной системы по производству высокотехнологичных полимеров, сжиженного природного газа придает нашему комплексу уникальность с точки зрения его позиционирования не только в масштабе России, но и в общемировом масштабе. Также необходимо добавить тот большой потенциал и синергию, которую он даст промышленности Российской Федерации», ― подчеркнул Кирилл Селезнев, генеральный директор компании «РусХимАльянс».

Комплекс будет ежегодно перерабатывать 45 миллиардов кубометров газа, производить 13 миллионов тонн СПГ, а также этан и сжиженные углеводородные газы. Этан будет поставляться на технологически связанный газохимический комплекс, который будет выпускать более 3 миллиона тонн полимеров в год.

