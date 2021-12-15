Инфекционист назвал последствия частой повторной вакцинации от COVID-19

Повторная вакцинация чаще, чем раз в шесть месяцев, может негативно повлиять на здоровье. Ее последствия назвал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков, сообщает «Доктор Питер».

«Либо ничего не произойдет, либо произойдет перегрузка иммунного ответа. Это может привести к обратному эффекту прививки: частое введение вакцин может заблокировать иммунную систему, и организм не сможет обеспечить необходимый уровень защиты», — сообщил Поздняков.

Он считает, что прививка чаще, чем раз в полгода не нужна вне зависимости от того, какую схему вакцинации выберет человек: прививка российской, а потом зарубежной вакциной, прививки только российскими или только иностранными вакцинами.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках повторной вакцинации при омикрон-штамме. По его словам, они не меняются, так как вакцина дает больший спектр антител, чем другие препараты от коронавируса, и вряд ли произойдет резкое изменение антигена.