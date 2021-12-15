Раскрыта дата свадьбы Ассанжа

Свадьба основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и его невесты Стеллы Моррис запланирована не раньше следующего года, пишет Evening Standard.

Издание раскрыло дату свадьбы Ассанжа: церемония состоится не ранее начала 2022 года. Отмечается, что Моррис до сих пор поддерживает связь с тюрьмой и обсуждает возможное количество гостей.

В конце ноября Моррис сообщила, что они официально подали заявление о заключении брака. Государственная пенитенциарная служба Великобритании подтвердила, что одобрила просьбу жениха и невесты заключить брак в тюрьме.

