Раскрыта дата свадьбы Ассанжа
Evening Standard: cвадьба основателя WikiLeaks Ассанжа и Моррис состоится в 2022
Свадьба основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и его невесты Стеллы Моррис запланирована не раньше следующего года, пишет Evening Standard.
Издание раскрыло дату свадьбы Ассанжа: церемония состоится не ранее начала 2022 года. Отмечается, что Моррис до сих пор поддерживает связь с тюрьмой и обсуждает возможное количество гостей.
В конце ноября Моррис сообщила, что они официально подали заявление о заключении брака. Государственная пенитенциарная служба Великобритании подтвердила, что одобрила просьбу жениха и невесты заключить брак в тюрьме.