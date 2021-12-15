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Раскрыта дата свадьбы Ассанжа

Evening Standard: cвадьба основателя WikiLeaks Ассанжа и Моррис состоится в 2022
Стелла Моррис

Стелла Моррис. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Свадьба основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и его невесты Стеллы Моррис запланирована не раньше следующего года, пишет Evening Standard.

Издание раскрыло дату свадьбы Ассанжа: церемония состоится не ранее начала 2022 года. Отмечается, что Моррис до сих пор поддерживает связь с тюрьмой и обсуждает возможное количество гостей.

В конце ноября Моррис сообщила, что они официально подали заявление о заключении брака. Государственная пенитенциарная служба Великобритании подтвердила, что одобрила просьбу жениха и невесты заключить брак в тюрьме.

Марина Совина
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