Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Чернокожая соцработница получит 3 миллиона долларов за рейд полиции

Чернокожая соцработница из США получит компенсацию за незаконный обыск полицией Чикаго

Фото: Moe Zoyari / Reuters

Чернокожая жительница Чикаго Анжанетт Янг получит компенсацию три миллиона долларов за неправомерные действия полиции. Полицейские, получив ордер на обыск от «анонимного осведомителя», ворвались в ее квартиру без предупреждения. Они застали женщину обнаженной и проводили обыск, не позволяя ей полностью одеться. Об этом случае сообщает National Public Radio.

Ожидается, что городской совет Чикаго 15 декабря утвердит компенсацию в размере трех миллионов долларов США для соцработницы Анжанетт Янг, которую заставили стоять обнаженной, когда полицейские ошибочно вошли в ее дом с оружием.

21 февраля 2019 года полиция использовала таран, чтобы сломать входную дверь квартиры Янг. В тот момент она только вернулась работы, когда дюжина офицеров ворвались внутрь. В ходе рейда они искали мужчину, который, по данным осведомителя, владел незаконно приобретенным оружием. Иных доказательств, которые были использованы для получения ордера, в распоряжении полиции не имелось. Начальство так и не подтвердило, что подозреваемый жил по этому адресу.

Материалы по теме:
«Смертная казнь — для простых смертных» Он 30 лет ждал конца в тюрьме и придумал способ не сойти с ума
«Смертная казнь — для простых смертных»Он 30 лет ждал конца в тюрьме и придумал способ не сойти с ума
28 апреля
«Я десять лет не видел солнечного света» Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
«Я десять лет не видел солнечного света»Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
16 августа

Помимо незаконного проникновения в частную собственность и нарушения правил получения ордера, офицеры полиции обвиняются в том, что «не предприняли разумных действий для защиты ее достоинства». Момент обыска попал на нагрудные камеры полицейских, видео было приобщено к делу. Когда полисмены поняли, что ошиблись адресом, они сняли наручники с Янг, позволили ей одеться и после «скромного извинения» уехали.

Некоторые члены городского совета заявили, что, по их мнению, Янг заслуживает более крупную компенсацию за травму, которую она получила от правоохранительных органов. В результате расследования, начатого в связи с инцидентом, полицейское управление Чикаго пересмотрит свою политику в отношении рейдов.

Ранее сообщалось, что чернокожий мужчина из США провел за решеткой 23 года и получил шесть миллионов долларов компенсации. Суд признал, что Дин Гиллеспи был незаконно осужден и отсидел в тюрьме 20 лет. В его случае вещественных доказательств вины не было, а прокурор скрыл от присяжных, что Гиллеспи не подходил под описание преступника по росту и другим физическим параметрам. После освобождения мужчина провел еще десять лет, добиваясь признания ошибочными действия следствия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Против «золотой судьи» Хахалевой разрешили возбудить дело
Захарова раскрыла детали встречи замглавы МИД России и замгоссекретаря США
Леонардо Ди Каприо отказался сниматься в обнаженной сцене с Мерил Стрип
Уничтожение азербайджанской «Печоры» армянским боеприпасом показали на видео
Осужденный экс-президент ЮАР вернется в тюрьму
Вирусолог рассказал о вспышках коронавирусов в начале 2000-х и 2010-х годов
Стали известны три возможных варианта будущего шоу «Голос»
Около 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет за драки
Джонсон пообещал России серьезные санкции в случае вторжения на Украину
Путин удивился несвоевременной ликвидации свалок в России
Собчак снялась в топе в виде бюстгальтера и вызвала споры в сети
Еврокомиссия предложила использовать газопроводы для другой цели
Россиянам подсказали способ заработать на подъездах и стенах домов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter