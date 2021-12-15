Чернокожая соцработница получит 3 миллиона долларов за рейд полиции

Чернокожая жительница Чикаго Анжанетт Янг получит компенсацию три миллиона долларов за неправомерные действия полиции. Полицейские, получив ордер на обыск от «анонимного осведомителя», ворвались в ее квартиру без предупреждения. Они застали женщину обнаженной и проводили обыск, не позволяя ей полностью одеться. Об этом случае сообщает National Public Radio.

Ожидается, что городской совет Чикаго 15 декабря утвердит компенсацию в размере трех миллионов долларов США для соцработницы Анжанетт Янг, которую заставили стоять обнаженной, когда полицейские ошибочно вошли в ее дом с оружием.

21 февраля 2019 года полиция использовала таран, чтобы сломать входную дверь квартиры Янг. В тот момент она только вернулась работы, когда дюжина офицеров ворвались внутрь. В ходе рейда они искали мужчину, который, по данным осведомителя, владел незаконно приобретенным оружием. Иных доказательств, которые были использованы для получения ордера, в распоряжении полиции не имелось. Начальство так и не подтвердило, что подозреваемый жил по этому адресу.

Помимо незаконного проникновения в частную собственность и нарушения правил получения ордера, офицеры полиции обвиняются в том, что «не предприняли разумных действий для защиты ее достоинства». Момент обыска попал на нагрудные камеры полицейских, видео было приобщено к делу. Когда полисмены поняли, что ошиблись адресом, они сняли наручники с Янг, позволили ей одеться и после «скромного извинения» уехали.

Некоторые члены городского совета заявили, что, по их мнению, Янг заслуживает более крупную компенсацию за травму, которую она получила от правоохранительных органов. В результате расследования, начатого в связи с инцидентом, полицейское управление Чикаго пересмотрит свою политику в отношении рейдов.

Ранее сообщалось, что чернокожий мужчина из США провел за решеткой 23 года и получил шесть миллионов долларов компенсации. Суд признал, что Дин Гиллеспи был незаконно осужден и отсидел в тюрьме 20 лет. В его случае вещественных доказательств вины не было, а прокурор скрыл от присяжных, что Гиллеспи не подходил под описание преступника по росту и другим физическим параметрам. После освобождения мужчина провел еще десять лет, добиваясь признания ошибочными действия следствия.