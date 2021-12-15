Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Нарышкин рассказал о поисках Западом замены Навальному

Нарышкин: Запад признал, что операция с Навальным в роли «сакральной жертвы» не удалась

Фото: @navalny

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Запад начал искать замену блогеру Алексею Навальному (учредителю Фонда борьбы с коррупцией, который включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) в качестве эмблемы российского протестного движения. В интервью газете «Аргументы и факты» он рассказал, что такой шаг был предпринят после того, как разведки США и стран ЕС признали, что интерес россиян к Навальному неуклонно снижается. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Нарышкина, в последние годы западные правительственные структуры растеряли энтузиазм по поводу возможности вызвать в России массовое протестное движение. «Не последнюю роль в этом сыграло (...) дело "берлинского пациента"», — заметил он и подчеркнул, что операция с блогером в роли «сакральной жертвы» не удалась.

Материалы по теме:
«Жив и ругается — значит, сделали все, что нужно» Что российские врачи думают о конфликте Навального с омскими медиками
«Жив и ругается — значит, сделали все, что нужно»Что российские врачи думают о конфликте Навального с омскими медиками
2 октября
«В интересах Москвы найти того, кто использует яды» Немцы утверждают, что нашли у Навального следы «Новичка». Как это изменит отношения России и Запада?
«В интересах Москвы найти того, кто использует яды»Немцы утверждают, что нашли у Навального следы «Новичка». Как это изменит отношения России и Запада?
8 сентября

Глава СВР также заявил, что на Западе до сих пор не дали вразумительных объяснений появлению в анализах Навального следов отравляющего вещества. Он напомнил, что тщательные медицинские обследования российских врачей таких следов не выявили.

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства. Москва отвергает все обвинения, ссылаясь на нежелание зарубежных стран, в частности Германии, сотрудничать для расследования инцидента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Роспотребнадзор оценил шансы появления смертельной болезни из Африки в России
Олимпийская чемпионка призвала россиян сортировать мусор
Популярный российский блогер прокатился на машине в торговом центре
Ольга Бузова заявила о готовности вернуться в спектакль «Чудесный грузин»
На Украине увидели большую роль страха в политике Зеленского
Рост цен в Великобритании установил рекорд
Третьяк высказался о возможном отказе игроков НХЛ от Олимпиады
Названо количество готовых работать за черную зарплату россиян
В Крыму высказались о ракетах России и НАТО в Европе
Совфед одобрил закон о публичной региональной власти в России
Модель раскрыла жестокую правду о своей работе
Раскрыто состояние украинских МиГ-29
Легендарный инвестор из США назвал способ выгодно вложить миллион рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter