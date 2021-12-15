Нарышкин рассказал о поисках Западом замены Навальному

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Запад начал искать замену блогеру Алексею Навальному (учредителю Фонда борьбы с коррупцией, который включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) в качестве эмблемы российского протестного движения. В интервью газете «Аргументы и факты» он рассказал, что такой шаг был предпринят после того, как разведки США и стран ЕС признали, что интерес россиян к Навальному неуклонно снижается. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Нарышкина, в последние годы западные правительственные структуры растеряли энтузиазм по поводу возможности вызвать в России массовое протестное движение. «Не последнюю роль в этом сыграло (...) дело "берлинского пациента"», — заметил он и подчеркнул, что операция с блогером в роли «сакральной жертвы» не удалась.

Глава СВР также заявил, что на Западе до сих пор не дали вразумительных объяснений появлению в анализах Навального следов отравляющего вещества. Он напомнил, что тщательные медицинские обследования российских врачей таких следов не выявили.

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства. Москва отвергает все обвинения, ссылаясь на нежелание зарубежных стран, в частности Германии, сотрудничать для расследования инцидента.