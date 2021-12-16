В Аргентине установили памятник Диего Марадоне

В главном международном аэропорту Буэнос-Айреса установили памятник Диего Марадоне. Об этом заявили в пресс-службе компании Aeropuertos Argentina 2000, которая управляет аэропортами Аргентины, сообщает «ТАСС».

«АА2000 торжественно открыла в международном аэропорту Эсейса статую Номера 10, которая отсылает к образу легенды футбола на чемпионате мира в Мексике в 1986 году», — сказано в сообщении. Статуя была изготовлена при помощи 3D-печати. В компании рассказали, что для создания памятника сначала собрали изображения Марадоны на Чемпионате мира в Мексике во время звучания национального гимна.

Владелец компании AA2000 Эдуардо Эрнекян лично предложил Марадоне установить его статую, а легендарный футболист попросил, чтобы ее установили именно в аэропорту Эсейса.

Марадона — чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины. Футболист умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной смерти стал отек легких, к которому привела острая сердечная недостаточность. Сразу после смерти футболиста прокуратура Аргентины инициировала расследование о возможной халатности со стороны врачей.