Российских водителей предложили обучать по новой методике а автошколах. Первый вариант программы для обучения кандидатов в водители категории «B» уже опубликован, пишет Autonews.ru.

Авторами выступил экспертный центр «Движение без опасности» — компания выиграла конкурс на их разработку. Документ будут обсуждать в Минпросвещении вместе с руководителями самих автошкол.

Авторы инициативы предложили сократить количество часов практики до 14 на обучение управлению автомобилем с механической трансмиссией и до 12 часов для автоматической. При этом количество часов в условиях дорожного движения оставят прежним — 32 часа.

В ходе практических занятий будущим водителям предложат освоить восемь упражнений: въезд в ворота передним и задним ходом, выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами направо и налево, движение по габаритному коридору с предварительным поворотом и со смещением в левую и в правую стороны, движение по габаритному кругу, «ключики», парковка под углом 90 градусов, параллельная парковка, а также разворот в ограниченном пространстве.

Также предлагается включить в учебный предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя» тему «Культура вождения и этика водителей» — на это выделено два учебных часа и час самостоятельной подготовки. Кроме того, ученикам автошкол предложат изучать устройство систем управления автомобилем, влияющих, прежде всего, на безопасность движения.

Ранее стало известно, что в предложенный Минюстом обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) войдут несколько новых положений, касающихся водителей. В частности, в документе предлагается за неоднократный отказ остановить автомобиль по требованию полиции во время преследования штрафовать на 40 тысяч рублей.