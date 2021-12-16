Австрия пообещала не бросать Украину в беде

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страны Европейского союза пока не обсуждают конкретные санкции против России из-за ситуации на границе с Украиной, однако в любом случае обещают не бросать Киев в беде. Его слова приводит РИА Новости.

«В Совете ЕС нет дискуссий о том, будем ли мы реагировать, если Россия действительно нарушит границы... Мы как Европейский союз не оставим Украину в беде», — заверил Нехаммер.

Политик добавил, что Германия и Франция играют особенно значительную роль в мирном урегулировании на востоке Украины. При этом он имел в виду не переговоры в рамках «нормандского формата», а возможности стран оказать давление на Москву. По мнению Нехаммера, это является ключевым фактором в урегулировании.

15 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Брюсселе, они обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и призвали Россию «к возобновлению конструктивной работы» в рамках «нормандского формата». При этом сама Москва не раз подчеркивала важность этих встреч.