Биткоин-миллионер пожаловался на скучную жизнь из-за богатства

Мужчина, заработавший с помощью биткоина миллионы фунтов стерлингов (миллиарды рублей), пожаловался, что богатство сделало его жизнь скучной. Об этом пишет издание Daily Star.

Анонимный миллионер рассказал свою историю на Reddit. По его словам, семь лет назад он увлекся темой биткоина и решил вложить в него все свои накопления. Спустя два года он решил избавиться от криптовалюты, выручив на этом более двух миллионов фунтов стерлингов. Эти деньги он вложил в три индексных портфеля с ценными бумагами.

С этого момента мужчина пытался жить на проценты от своих вложений, но продолжал работать и уволился лишь в 2019 году, когда его состояние достигло 26 миллионов фунтов. После этого он столкнулся с двумя проблемами. С одной стороны, деньги оказались неспособны заменить любимую работу. С другой стороны, ему кажется, что богатство досталось ему случайно, и он его не заслуживает.

Ранее сообщалось, что наркодилер из Ирландии лишился шести тысяч биткоинов после того, как уборщица выбросила коды доступа от его биткоин-кошельков.