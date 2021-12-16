«Аэрофлот» поднялся в рейтинге экологической ответственности CDP

Международное рейтинговое агентство CDP (Carbon Disclosure Project) повысило экологический рейтинг «Аэрофлота» до уровня «С». Об этом говорится в сообщении перевозчика.

В авиакомпании отметили, что повышение оценки свидетельствует о результативности усилий «Аэрофлота» в области предотвращения глобальных климатических изменений и подтверждает имидж экологически ответственной компании на международном уровне.

«В 2021 году по итогам независимой оценки CDP "Аэрофлоту" был присвоен рейтинг категории "С", что является своего рода прорывом для авиакомпании. "Аэрофлот" традиционно стремится соответствовать передовым международным стандартам, в том числе в области изменения климата, и является единственной из российских авиакомпаний, добровольно принимающей участие в международном рейтинге CDP», — подчеркнула начальник управления СМК «Аэрофлота» Татьяна Туранская.

Компания «Аэрофлот» разработала и внедрила корпоративную систему управления выбросами парниковых газов, в рамках которой ведется постоянный контроль прямых и косвенных выбросов на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14064-1. Достоверность информации по объему произведенных выбросов ежегодно верифицируется независимым внешним аудитором.

Кроме того, в сентябре 2021 года «Аэрофлот» и «Газпром нефть» подписали соглашение о сотрудничестве по производству и использованию SAF на российском рынке с целью повысить экологическую эффективность и уменьшить карбоновый след воздушных перевозок. В декабре 2021 года компания подписала декларацию о создании Евразийского SAF-альянса (биотопливного), в рамках которого будет разработана дорожная карта по продвижению зеленого топлива в России. Участники альянса поставили амбициозную для российского рынка гражданской авиации цель — выполнить первый полет на биотопливе не позднее 2024 года.