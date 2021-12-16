Девочку-подростка посадили на шесть лет за покушение на теракт в Чечне

В Чечне суд вынес приговор 17-летней местной жительнице, признав ее виновной в попытке совершить теракт на территории республики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Девочка-подросток из Зеленокумска приговорена к шести годам лишения свободы. Она будет отбывать срок в воспитательной колонии.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2020 года, когда обвиняемой было 16 лет, она через интернет вступила в преступную группу, созданную ее земляком, который на тот момент проживал за границей. Девочка придерживалась радикальных взглядов и заявила своему куратору о желании совершить самоподрыв для дестабилизации ситуации в республике. Главарь помог ей разработать план, определить дату, время и место теракта.

Сообщнику было поручено привезти самодельное взрывное устройство (СВУ) и спрятать его в тайнике в Грозном, откуда его должна была забрать смертница. Она планировала привести бомбу в действие в многолюдном месте.

7 ноября 2020 года обвиняемая с найденным в тайнике рюкзаком, в котором было СВУ, пошла в местное кафе. Провод от бомбы она спрятала в рукаве куртки и кнопку взрывателя зажала в ладони. При входе в кафе ее остановил сотрудник правоохранительных органов, который потребовал предъявить документы, в ответ девочка нажала на кнопку детонатора. Однако взрыва не произошло, так как сотрудники республиканского ФСБ узнали о готовящейся диверсии и предотвратили теракт, заменив СВУ на муляж.

Эксперты исследовали изъятое из тайника СВУ осколочно-фугасного типа, начиненное многочисленными поражающими элементами.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела против куратора несостоявшейся смертницы, экстрадированного из иностранного государства, и его соучастника, проживавшего в Чечне.