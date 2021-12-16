Крокодил бросился на женщину в лодке и попал на видео

На Северной территории Австралии крокодил бросился на женщину и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

В момент нападения австралийка находилась в лодке — она заметила в воде рептилию и решила снять ее на телефон. Крокодил подплыл вплотную к лодке и какое-то время смотрел на женщину, а потом неожиданно подпрыгнул и бросился на нее в попытке укусить.

Женщина успела отодвинуться на безопасное расстояние. После неудачной попытки нападения крокодил скрылся в мутной воде.

Ранее сообщалось, что собака в городе Дарвин на Северной территории Австралии пережила нападение трехметрового гребнистого крокодила и снова отправилась купаться. Рептилия несколько раз укусила собаку за спину и скрылась.