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Учительница бросила работу и разбогатела на продаже интимных фото

Американка бросила работу в школе и начала продавать фото на платформе OnlyFans

Фото: Courtney Tillia

Жительница Лос-Анджелеса бросила работу в учебном заведении и разбогатела на продаже своих интимных фотографий. Соответствующая история появилась на сайте Daily Star.

36-летняя Кортни Тиллия (Courtney Tillia) объяснила, что в детстве воспитывалась в религиозной семье, которая подавляла ее истинные желания. По воле родителей американка получила степень магистра, вышла замуж и начала работать учительницей в школе.

Несколько лет назад героиня материала узнала о существовании платформы OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Так, она решила попробовать себя в качестве эротической модели и завела собственный аккаунт на сайте.

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Тиллия призналась, что смена карьеры сделала ее свободной и помогла ей стать собой. Она уволилась из школы и начала зарабатывать на продаже откровенных фото до 100 тысяч долларов (7,3 миллиона рублей) в месяц.

«OnlyFans исцелил мою религиозную травму и дал мне силы вырваться вперед и начать самовыражаться. Прибыль с моего аккаунта позволила моей семье заняться инвестициями. Когда я была школьной учительницей, мы не могли даже мечтать об этом», — заключила она.

В ноябре сержант полиции бросила работу и начала зарабатывать на откровенных снимках. 36-летняя Лиэнн Карр (Leanne Carr) уволилась из полиции в 2018 году из-за обвинений в издевательствах, преследовании и виктимизации. После случившегося Карр уволилась и решила развивать свой блог. Женщина публикует на своей странице фото и видео в бикини и нижнем белье.

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Таисия Косинцева
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