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Полицейские со стрельбой задержали наехавшего на них россиянина

В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД устроили погоню за сбившим их нарушителем

Кадр: ren.tv

В Санкт-Петербурге задержан наехавший на двух сотрудников полиции 32-летний россиянин. Об этом в среду, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, утром 16 декабря сотрудники ГИБДД остановили на проспекте Просвещения автомобиль Kia Optima, водитель которого нарушил правила. Мужчина возмутился требованием полицейских предъявить документы и попытался скрыться. Он нажал на газ и сбил инспекторов. Полицейским пришлось организовать погоню и открыть огонь по колесам иномарки.

Как сообщает «Интерфакс» материалы проверки по факту произошедшего направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения. Получив медицинскую помощь, пострадавшие полицейские продолжили службу.

Ранее 16 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Невском проспекте водитель проехал на красный и сбил на зебре двоих пешеходов.

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Владимир Седов
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