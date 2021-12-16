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Россиянин сбил на зебре Невского проспекта двоих пешеходов и попал на видео

На Невском проспекте автомобиль проехал на красный и сбил двоих пешеходов, погиб человек

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте водитель проехал на красный и сбил на зебре двоих пешеходов. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как пешеходы переходят дорогу на зеленый сигнал светофора. Машина на огромной скорости пролетает пешеходный переход на запрещающий сигнал и сбивает двоих людей.

В результате инцидента погиб россиянин, еще одного пострадавшего госпитализировали с ушибом головного мозга и открытым переломом плеча — он находится в коме.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель сбил на пешеходном переходе школьницу и поехал дальше. Ребенка госпитализировали на скорой с трещиной лобной кости, водителя задержали — в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Анастасия Шейкина
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