Российский водитель сбил на пешеходном переходе школьницу и поехал дальше

В Петербурге водитель сбил девочку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

В Санкт-Петербурге водитель сбил на пешеходном переходе девочку и поехал дальше, не оказав пострадавшей помощи. Инцидент попал на видео, его публикует группа «Подслушано Гатчина» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах, снятых на видеорегистратор, видно, как автомобиль движется по дороге. Перед ним по нерегулируемому пешеходному переходу перебегает дорогу школьница с рюкзаком. Автомобиль сбивает ребенка, далее водитель, не выходя из машины, ждет пока девочка встанет с асфальта и отойдет.

На снятых кадрах видно, что сбитая школьница держится за голову. Далее автомобиль скрывается с места ДТП, а к ребенку подходят прохожие, чтобы помочь.

Ребенка госпитализировали на скорой с трещиной лобной кости, пишет издание «Мегаполис». Водителя задержали, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Москве сотрудник ГИБДД сбил перебегавшую в неположенном месте дорогу девочку-подростка. 13-летняя школьница начала переходить проезжую часть в ста метрах от пешеходного перехода. На нее наехал полицейский служебный автомобиль с включенным спецсигналом. Пострадавшая попала в больницу с черепно-мозговой травмой.