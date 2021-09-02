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В России подросток на самокате сбил беременную женщину

В Москве подросток сбил беременную женщину во время езды на самокате
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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве подросток во время езды на самокате сбил беременную женщину. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Происшествие случилось на Волгоградском проспекте. Пострадавшую, 32-летнюю беременную женщину, госпитализировали с ушибами головы и подозрением на черепно-мозговую травму. Женщина находится на 37-й неделе беременности.

На данный момент информации об обстоятельствах происшествия нет. Полиция начала проверку, подростка ищут.

Ранее водитель такси в Москве сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Удар был настолько сильным, что школьница отлетела на несколько метров после наезда. ДТП произошло утром 31 августа на Волгоградском проспекте.

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