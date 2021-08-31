Внедорожник влетел в клумбу, насмерть сбил россиянина и попал на видео

Житель Читы на внедорожнике влетел в клумбу и насмерть сбил мужчину

В Чите водитель внедорожника влетел в клумбу, находящуюся на привокзальной площади, и сбил парня с девушкой. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Bobr Mash.

Уточняется, что молодой человек погиб на месте. Водитель, который совершил наезд, пытался скрыться, но его быстро поймали. Девушка оказалась с переломами в реанимации.

Позже стало известно, что пара ждала на остановке автобус, когда автомобиль поехал через клумбу прямо на них. Пострадавшая стояла наверху — машина зацепила ее и протащила по земле. Мужчина сидел на лавочке снизу — его ударило колесом по голове.

Ранее в Красноярском крае женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила мать и ее 10-летнего сына, а после врезалась в автомобиль скорой помощи. Пострадавшие с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

