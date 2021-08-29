В Москве автомобиль насмерть сбил девушку на пешеходном переходе

В центре Москвы автомобиль насмерть сбил девушку, которая шла по пешеходному переходу

В Москве на улице Гаврикова водитель автомобиля Hyundai Porter сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает ГИБДД столицы в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, от полученных травм девушка 1996 года рождения скончалась на месте.

В настоящее время сотрудники ДПС работают на месте аварии. В ГИБДД начали проверку.

Ранее на северо-востоке Москвы инспектор ГИБДД сбил школьницу. 13-летняя россиянка начала переходить проезжую часть в ста метрах от пешеходного перехода.