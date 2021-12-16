Алтайские «хранители леса» прошли урок у егеря заказника

Госинспектор КГБУ «Алтайприрода» Александр Туев провел уроки с новичками и опытными натуралистами старшеклассниками – активистами краевой программы «Усынови заказник». Об этом сообщает портал «Экодело».

Отмечается, что пятиклассники в этом году вступили в ряды школьного лесничества. Ученики постарше делились свои опытом в вопросах экологии и защиты природы.

Александр Туев рассказал детям про редкие виды, занесенные в Красную книгу: орлана-белохвоста, большого подорлика, бородатую неясыть, филина, как ведется работа по мониторингу, о методах и приемах исследований, о зимнем маршрутном учете, режиме охраны заказника.

Школьник растрогал рассказал о раненом орлане-белохвосте, которого нашли недалеко от села и отправили в город Барнаул в специальное учреждение для лечения и дальнейшего пребывания.