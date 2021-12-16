Диетологи назвали способ сделать яичницу полезной для похудения

Врач Эми Ли и диетолог Триста Бест назвали простой способ сделать утреннюю яичницу полезной для похудения. Об этом сообщается на сайте SHEfinds.

Ли посоветовала добавить в привычную яичницу соус чили или кайенский перец. Она объяснила, что в соусе содержится капсаицин — природное вещество, которое вызывает повышение температуры тела и ускорение обмена веществ и позволяет получить больше энергии из съеденной пищи.

По словам Бест, кайенский перец помогает продлить чувство насыщения, поскольку замедляет выработку грелина — гормона голода. «Исследования и личные свидетельства показали, что кайенский перец может помочь в потере веса за счет снижения чувства голода и улучшения метаболизма», — отметила диетолог.

Ранее сообщалось, что врачи-диетологи из США назвали шесть способов улучшить завтрак с помощью продуктов, укрепляющих здоровье и иммунитет. Специалисты считают, что к завтраку следует обязательно добавить фрукты и овощи, чистую воду, витамин C, яйца и продукты, содержащие белки и клетчатку.