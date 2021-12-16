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Диетологи назвали способ сделать яичницу полезной для похудения

Диетологи Ли и Бест: кайенский перец может помочь в потере веса

Фото: Jingxi Lau / Unsplash

Врач Эми Ли и диетолог Триста Бест назвали простой способ сделать утреннюю яичницу полезной для похудения. Об этом сообщается на сайте SHEfinds.

Ли посоветовала добавить в привычную яичницу соус чили или кайенский перец. Она объяснила, что в соусе содержится капсаицин — природное вещество, которое вызывает повышение температуры тела и ускорение обмена веществ и позволяет получить больше энергии из съеденной пищи.

По словам Бест, кайенский перец помогает продлить чувство насыщения, поскольку замедляет выработку грелина — гормона голода. «Исследования и личные свидетельства показали, что кайенский перец может помочь в потере веса за счет снижения чувства голода и улучшения метаболизма», — отметила диетолог.

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Евгения Черкасова
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