Диетологи назвали шесть способов укрепить здоровье с помощью завтрака

Врачи-диетологи из США назвали шесть способов улучшить завтрак с помощью продуктов, укрепляющих здоровье и иммунитет. Их советы публикует Eat This, Not That!

Специалисты считают, что к завтраку следует обязательно добавить фрукты и овощи, чистую воду, витамин C, яйца и продукты, содержащие белки и клетчатку.

Тем, кто с утра ест каши, диетолог Алисия Галвин советует добавить к ним ягоды или фрукты, а тем, кто привык завтракать яичницей, — овощи. Например, болгарский перец. «Это обеспечит вас клетчаткой, которая положительно влияет на микрофлору всего пищеварительного тракта», — сказала врач.

О важности потребления клетчатки за завтраком говорит и Лорен Харрис-Пинкус. По ее мнению, утром нужно съедать около восьми граммов чистой клетчатки — такое количество обычно содержится в чашке малины или ежевики. Доктор напоминает, что здоровый кишечник — один из важнейших элементов крепкого иммунитета.

Диетолог Лорен Маклеод считает, что, помимо традиционных утренних напитков (чая и кофе), стоит также выпивать стакан воды. «Ваше тело на две трети состоит из воды, и правильный баланс жидкости в организме очень важен для иммунитета. Кроме того, жидкость поддерживает остроту ума, здоровье суставов и прочность клеточных стенок», — утверждает она.

Кейт-Томас Айуб советует обязательно выпивать на завтрак стакан апельсинового сока. Диетолог напоминает, что витамин C, содержащийся в напитке, снижает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунитет и содержит флавоноиды, борющиеся с инфекциями верхних дыхательных путей.

Врач-диетолог Амелия Браун напоминает, что с утра очень полезно есть продукты, богатые белком: бобы, яйца или мясо. «Белковые продукты содержат ряд аминокислот, необходимых для здоровой работы всего организма. Кроме того, белок помогает бороться с инфекциями и быстрее восстанавливаться после болезней», — сказала Браун.

О пользе яиц на завтрак говорит и Эми Горин. Специалист считает, что в них важен не только белок, но и витамин D. «Яйца — один из немногих пищевых источников витамина D, который чрезвычайно важен для иммунитета. Одно крупное куриное яйцо может содержать до шести процентов дневной нормы витамина», — отметила диетолог.

Ранее российский диетолог Михаил Гинзбург назвал составляющие идеального завтрака. Он рекомендовал добавить к традиционному завтраку из каши и яиц кисломолочный напиток.