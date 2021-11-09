Диетолог рассказала о вреде картошки с мясом и бутербродов с колбасой

Российский врач-диетолог Марина Макиша рассказала о пользе и вреде различных сочетаний продуктов. Ее интервью публикует сайт телеканала «ТВ Центр».

Макиша рекомендует есть мясо с овощами, например, с баклажанами, кабачками, морковью и капустой. По ее словам, овощи богаты пищевыми волокнами, необходимыми для комфортной проходимости еды по желудочно-кишечному тракту. Она добавила, что, несмотря на то что картошка тоже считается овощем, ее лучше не сочетать с мясом, поскольку она содержит крахмал.

Классические бутерброды с колбасой и сыром врач также назвала нежелательным сочетанием продуктов. «Есть продукты, которые объективно способствуют перееданию. Получается, что из бутерброда мы получаем очень яркую гастрономическую пару и, как правило, на одном бутерброде, к сожалению, остановиться не можем», — объяснила Макиша. Тем, кто не готов полностью отказаться от бутербродов, она посоветовала заменить обычный хлеб на цельнозерновой, а колбасу — на ветчину или карбонат и добавить к ним пару кусочков огурца.

Диетолог рассказала, что многие люди, которые обращаются к ней, считают мюсли, йогурт и банан правильным и полезным сочетанием продуктов для завтрака. Она отметила, что все перечисленные продукты отличаются высоким содержанием сахара, и предложила более полезный рецепт: нужно на ночь заквасить кефиром овсяную кашу, к ней добавить половинку банана и не более 20-30 граммов орехов и сухофруктов.

Макиша также обратила внимание на молоко, популярное среди россиян. Она призвала не забывать, что у взрослого человека фермент, который его перерабатывает, функционирует не так активно, поэтому главное — знать меру и выпивать не более одного стакана за раз.

Ранее сообщалось, что диетолог Холли Кламер из США назвала блюдо, которое, по ее мнению, является самым вредным вариантом завтрака. Специалист считает, что кексы и маффины, приготовленные в домашних условиях, могут быть не только вкусной, но и полезной едой.