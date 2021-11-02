Диетологи назвали лучшие продукты для похудения

Диетологи из США советуют худеющим включить авокадо, яблоки, брокколи и чиа в рацион

Врачи-диетологи из США назвали авокадо, яблоки, брокколи и чиа лучшими продуктами для похудения и улучшения обмена веществ. Об этом сообщает She Finds.

Триста Бест советует желающим похудеть включить в рацион авокадо. «Сочетание клетчатки и полезных жиров в авокадо положительно влияет на обмен веществ, уменьшает количество воспалительных процессов в организме и помогает быстрее сбросить вес», — заявила специалист.

Она рекомендует худеющим есть авокадо на завтрак с тостами из цельнозернового хлеба, а вечером добавить немного авокадо к ужину. Утренняя порция поможет дольше оставаться сытым в течении дня, а вечерняя поспособствует скорейшему перевариванию тяжелой пищи.

Также Бест рекомендует использовать семена чиа при приготовлении полезных смузи. Всего в 30 граммах семян содержится около 10 граммов клетчатки, так что они станут прекрасным добавлением к диетическому питанию.

Диетолог Лиза Ричардс советует не забывать про яблоки. По ее мнению, это один из лучших фруктов для желающих сбросить лишний вес. «В одном яблоке может содержаться до четырех граммов клетчатки, которая ускорит метаболизм и поможет дольше оставаться сытым», — считает Ричардс.

Она напоминает, что на переваривание яблок организму требуется много энергии, что значительно повышает обмен веществ.

Кроме того, Ричардс считает, что утверждения, будто углеводы являются главным врагом диеты — ложны. Она добавила, что цельнозерновые продукты могут стать отличными помощниками в деле борьбы с лишним весом. «Цельнозерновые продукты не подвергаются обработке, при которой теряются витамины, минеральные вещества и клетчатка. Они способствуют очистке организма и улучшению обмена веществ», — сказала специалист.

Другим отличным источником клетчатки Ричардс считает брокколи. «В небольшом количестве брокколи может содержаться до пяти граммов клетчатки. Этот овощ помогает ускорить метаболизм, а кроме того, налаживает правильную работу кишечника», — сказала Ричардс.

Она советует худеющим есть брокколи три-четыре раза в неделю, чтобы оздоровить пищеварительный тракт и оптимизировать обмен веществ.

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