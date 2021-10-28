Диетолог назвала продукты для улучшения сна

Диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые способствуют улучшению сна. Об этом сообщает KP.ru.

По мнению эксперта, перед сном полезно есть черешню или вишню и пить молоко. Это связано с тем, что и черешня, и вишня содержат мелатонин — гормон, регулирующий ритмы сна и бодрствования. Он сохраняется и после заморозки ягод, и даже в соке.

В свою очередь, в молоке и кисломолочных продуктах, таких как ряженка, простокваша и кефир, есть аминокислота триптофан, необходимая организму для синтеза мелатонина. Для двойного эффекта Соломатина советует смешать в блендере стакан ряженки и горсть замороженной вишни.

Триптофан присутствует и в некоторых других продуктах — например, в индейке и буром рисе, однако их не рекомендуют употреблять непосредственно перед сном. Помимо триптофана, выработке мелатонина способствует магний. Им, по словам диетолога, богаты семечки, орехи, гречка и зеленые овощи.

Расслабиться и успокоиться перед сном помогают цикорий, мята, ромашка и финики. Соломатина рекомендует использовать их вечером.

Ранее британский врач Радж Каран рассказал о способе «10-3-2-1», который помогает быстрее засыпать, лучше высыпаться и способствует более глубокому сну. Эксперт советует перестать пить кофе за 10 часов до сна. По его словам, именно столько времени требуется для вывода кофеина из организма.