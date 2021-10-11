Назван способ нормализовать режим сна

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева назвала радио Sputnik способ нормализовать режим сна. Она посоветовала принимать добавки с мелатонином, однако, по словам врача, при этом необходимо соблюдать ряд условий.

Мелатонин — гормон, способствующий полноценному сну — вырабатывается в организме спящего человека в темное время суток. При регулярном нарушении режима сна наступает его нехватка, сильно влияющая на здоровье, отметила медик. Также она предупредила, что ночная деятельность приводит к выработке гормона стресса, который, в свою очередь, усугубляет проблемы со сном, которые становится трудно решить.

«Если человек ночью не спит, вырабатывается кортизол — гормон стресса, который необходим для поддержки организма в это время суток, чтобы он не спал. Это приводит к нарушению ритма сна, когда человек не может нормально засыпать, его сон становится неполноценным, прерывистым, и даже восьми часов сна не хватает для полноценного восстановления, утром человек встает разбитый», — сказала Ярцева.

Обеспечить организм мелатонином можно с помощью биологически активных добавок, но это поможет восстановить нормальный сон только в сочетании с другими мерами: не ложиться спать поздно, до сна не использовать гаджеты, не смотреть телевизор, обойтись без яркого света.

Если человек сможет нормализовать свой сон, соблюдая время отхода ко сну и принимая мелатонин, то его организм вновь начнет самостоятельно вырабатывать гормон в необходимом количестве, отметила врач. Также, как отметила терапевт, восстановится способность глубоко засыпать без приема каких-либо препаратов.

Ранее британский диетолог Лола Биггс рассказала о диете, которая улучшает сон. По словам эксперта, пища способна влиять на циркадные ритмы — колебания интенсивности биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Поскольку они регулируются гормоном мелатонином, который синтезируется из аминокислоты триптофан, употребление продуктов с триптофаном помогает лучше спать. Главным источником этого вещества Биггс называет куриное мясо.