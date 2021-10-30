Диетолог опровергла миф о вреде мяса на завтрак

Диетолог Макиша: мясо можно есть на завтрак, так как с утра организму нужны белки

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша опровергла миф о вреде мяса на завтрак в беседе с телеканалом «Москва 24».

По ее словам, есть мясо с утра — вполне нормальная практика, поскольку с утра организму нужны белки. Она отметила, что употребление красного мяса существенно не влияет на процессы, которые связаны с заболеванием сердечно-сосудистой системы, а также на количество инфарктов.

Специалист отметила, что употребление мяса в больших количествах повышает риск развития онкологических заболеваний, но при условии, что человек не ест достаточное количество овощей. Макиша посоветовала есть мясо три раза в неделю и обязательно употреблять много овощей. Диетолог также подчеркнула, что риск развития рака повышает и употребление переработанных продуктов из красного мяса.

Ранее психолог Наталья Варская рассказала, что люди, склонные «заедать» переживания, обычно подвержены разного рода зависимостям. При этом оставить привычку переедать в прошлом довольно сложно, поскольку из-за переедания растягивается желудок.

