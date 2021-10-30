Диетолог рассказал о вызывающих срывы продуктах

Существуют продукты-триггеры, которые заставляют человека терять контроль над своим пищевым поведением. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко.

«Если после первого кусочка в нас вселяется какой-то демон, и мы съедаем все, что купили себе, детям и в запас, то, вероятно, именно этот продукт опасный», — пояснил эксперт. По его словам, к таким «срывным» продуктам, как правило, относится соленая, жирная и сладкая пища.

Чтобы не наступать на «пищевые грабли» и не позволять себе есть сколько угодно, Обложко рекомендовал помнить о двух правилах. В первую очередь необходимо иметь в виду, что вызывающие срывы продукты проще не начинать есть, чем остановиться. Во-вторых, чем дольше не употреблять такой продукт, тем слабее желание его съесть, добавил он.

Ранее психолог Наталья Варская рассказала, что люди, склонные «заедать» переживания, обычно подвержены разного рода зависимостям. При этом оставить привычку переедать в прошлом довольно сложно, поскольку из-за переедания растягивается желудок.