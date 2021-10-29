Диетолог рассказала о вреде якобы полезных продуктов

Диетолог и фитнес-тренер Светлана Панченко рассказала о вреде продуктов, которые принято считать полезными. В их список специалист включила сухофрукты, орехи, йогурты, обезжиренный творог и сыры, передает РИА Новости.

Эксперт призвала тщательно выбирать сухофрукты, поскольку для блеска и мягкости в них нередко добавляют жир и глицерин, а для ускорения процесса сушки — туннельные печи и бензиновые горелки. Специалист рассказала о вреде и других якобы полезных продуктов.

Вредными диетолог назвала орехи из-за содержания в них фитиновой кислоты, которая мешает усвоению минералов. Также этот продукт относится к ряду аллергенных и покрывается плесенью при неправильном хранении.

«Гранола очень часто содержит сахар или сахарозаменители на фруктозе, что также повышает калорийность, более того, фруктоза в больших количествах бьет по вашей печени», — предупредила Панченко.

По словам эксперта, в магазинных йогуртах также содержится сахар, растительный жир, красители и консерванты. Кроме того, они прошли термическую обработку и остались без полезной микрофлоры, «которая является единственной причиной для их употребления».

Диетолог также призвала отказаться от сыров, продаваемых под маркировкой «сырных продуктов», поскольку в них могут содержаться растительные виды масел и хлористый кальций, а также соя, усилители вкуса и ароматизаторы. Не менешую опасность представляют мультизлаковые батончики и обезжиренный творог.

«Инсулиновый индекс многих молочных продуктов, в том числе обезжиренных, достаточно высокий. Это значит, что его лучше не есть после пяти часов вечера тем, кто имеет проблемы с сахаром в крови и инсулином», — заключила Панченко.

Ранее нутрициолог Алена Степанова рассказала о вреде бананов. Специалист призвала россиян с сахарным диабетом и инсулинозирезистенотностью отказаться от этого продукта.