Нутрициолог рассказала о вреде бананов

Нутрициолог Степанова призвала россиян с сахарным диабетом и диареей отказаться от бананов

Нутрициолог Алена Степанова заявила, что бананы полезны для здоровья. Однако они могут нанести значительный вред организму, сообщает РИА Новости.

Специалист рассказала, что бананы обладают высоким гликимическим индексом. Это означает, что после употребления продукта в крови быстро поднимается уровень сахара. Степанова призвала россиян с сахарным диабетом и инсулинозирезистенотностью отказаться от бананов. Кроме того, она посоветовала минимизировать этот продукт в рационе при диарее и синдроме раздраженного кишечника, поскольку во фрукте содержатся сахариды.

Однако людям без указанных заболеваний бананы принесут пользу, поскольку в них содержится триптофан — «предшественник серотонина», гормона радости.

«Кроме того, бананы содержат инулин — один из видов растворимой клетчатки, что благоприятно сказывается на опорожнении кишечника. А растворимая клетчатка является пребиотиком — "едой" для наших бактерий, которые заселяют микробиом кишечника», — заключила Степанова.

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