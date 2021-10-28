Диетолог раскрыл вред орехов

Диетолог Артем Леонов сообщил, что грецкие орехи, миндаль, фисташки и кешью полезными для восполнения энергии и нормализации работы сердечно-сосудистой системы, однако они могут нанести вред организму, если употреблять их неправильно. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалиста, несмотря на то, что в орехах содержится множество полезных макро и микроэлементов, клетчатка и белок, в их составе также есть вещества, подавляющие ферменты. «А все полезные вещества в орехах находятся в неактивном состоянии, они ограничены природными консервантами и пользы организму не приносят. Вода нейтрализует природные консерванты, так задумано природой. Если напитать орех водой, все микро и макроэлементы переходят в активную форму и становятся доступными для организма», — отметил он.

Леонов подчеркнул, что орехи будут пригодны для употребления, если замачивать их в воде на шесть-восемь часов. «Только так можно получить всю силу природы, заложенную в орехи», — подчеркнул он.

Ранее американский диетолог Лорен Манакер (Lauren Manaker) сообщила, что грецкий орех богат жирными кислотами, антиоксидантами и клетчаткой, однако его регулярное потребление может быть вредно для здоровья. Диетолог подчеркнула, что грецкий орех может быть отличным дополнением к различным блюдам или выступать в качестве отдельного перекуса, но в нем содержится фитиновая кислота, из-за которой в организме плохо усваивается железо.

