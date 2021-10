Диетолог назвала способ пить кофе без вреда для фигуры

Американские диетологи Лора Бурак и Лорен Манакер назвали способ правильно пить кофе без вреда для здоровья и фигуры. Их советы публикует портал Eat this not that!

По словам Манакер, отказ от добавления сахара в кофе — один из способов легко сбросить вес. Она добавила, что две с половиной чайных ложки, добавленных в кофе, содержат около 12,5 грамма сахара, что составляет значимую часть рекомендуемой суточной нормы. Если употреблять слишком много сахара, можно повысить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому диетолог советует отказаться от него и использовать заменители — аллюлозу или архат.

«Если добавить сливки или даже слишком много молока в кофе, в нем значительно увеличится число калорий и процент жира», — отметила Манакер. Соглашаясь, Бурак добавила, что чашка черного кофе содержит примерно 5 килокалорий, но калорийность напитка значительно повышается после добавления сиропов и разных видов молока.

Диетологи рекомендуют добавлять в утренний кофе коллаген, который позволяет дольше чувствовать себя сытым. Однако кофе никогда не стоит использовать в качестве замены еде, предостерегает Бурак. «Это негативно скажется не только на скорости метаболизма, но и может привести к перееданию», — сказала она.

Чтобы сохранить фигуру, лучше отказаться от кофе во второй половине дня или выбирать альтернативу без кофеина, предупреждают врачи. Выпитый на ночь кофе может повлиять на качество сна, а хороший сон необходим для успешного похудения и крепкого здоровья

Ранее сообщалось, что диетологи из США назвали лучшее время, когда стоит пить кофе, чтобы он был максимально полезным. Они советуют после пробуждения выпить стакан воды с лимонным соком натощак, а через полчаса — чашку кофе вместе с завтраком.